Twente zonder geblesseerde Thesker naar Spanje

'De weg naar Feyenoord is vrij voor Van Persie'

3 januari Robin van Persie is met Fenerbahçe in gesprek over een directe ontbinding van zijn contract. De 34-jarige voetballer is door zijn club per direct ‘vrijgesteld van werkzaamheden’, in afwachting van de onderhandelingen over de verdere afwikkeling. Volgens Sjoerd Mossou ligt de weg naar Feyenoord nu open. ,,Als hij nog topfit is om ze verder te helpen.''