Twentse derby krijgt geen winnaar; Heracles verspeelt twee keer een voorsprong

Er was wel een groot verschil: na rust was het een stuk minder slaapverwekkend en zat er meer tempo en vuur in het spel van beide ploegen. FC Twente had in de eerste helft het meeste balbezit, Heracles nam na rust meer initiatief, er zat meer dreiging en vaart in het spel. Dat was nadat trainer Frank Wormuth Ahmed Kutucu eraf haalde en Kasper Lunding de kans gaf.



Een grote kans was er voor Heracles-aanvaller Delano Burgzorg, na goed samenspel met Ismail Azzaoui en Vloet. De aanvaller ging alleen op de doelman af, maar schoot in het zijnet. Vlak voor tijd hield iedereen die er was de adem even in een afstandsschot van Burgzorg, maar de bal ging over. Twente kreeg amper nog een kans.



Het derbygevoel kwam op Erve Asito zonder het publiek niet tot leven. Maar vermakelijk werd het na rust wel toen Heracles zich meer met het spel ging bemoeien. Het was drie jaar geleden dat de buurmannen elkaar in Almelo hadden ontmoet. Destijds won Heracles, dit keer eindigde het in 2-2.