Twentse land beeft voor de klap

De kampioen van 2010 moet aan de andere kant van de wereld nog een illegale livestream opzoeken. Wout Brama, voetballer in Australië, wil geen minuut missen van de wedstrijd tegen Vitesse. Ook al is het dan middernacht bij hem. ,,Hoewel we het met z'n allen al weken zien aankomen, blijft het een onwerkelijk gevoel als FC Twente degradeert'', zegt hij. ,,Ik vind het ronduit pijnlijk dat de sportieve prestaties geen afspiegeling zijn van de status van Twente, als een van de grootste clubs van het land.''

Zeven cameraploegen

Quote Zo lang er nog een kans is, gaan we er voor. Marino Pusic Twente doet er, ondanks de belabberde prestaties, nog altijd toe. Dat blijkt wel op de laatste openbare training voor het duel met Vitesse. Maar liefst zeven cameraploegen zijn naar het bevende Twentse land gekomen om de gevoelstemperatuur te meten. Nu de landstitel is vergeven kijkt heel voetbalminnend Nederland naar de stuiptrekkingen van het bolwerk uit het oosten. ,,Als een club als Twente laatste staat, is het logisch dat iedereen alles van ons wil weten'', zegt de jonge doelman Joël Drommel.



De toegestroomde supporters kijken zwijgend naar de training. ,,Of ik nog vertrouwen heb? Vertrouwen niet, hoop wel'', zegt een fan. De 37-jarige Marco Krabbe, die pal tegenover het trainingscomplex woont, heeft volgens eigen zeggen al 33 jaar een seizoenkaart van de club.

,,Ik slaap de hele week al slecht, ik word gek van de spanning'', zegt hij. ,,Ik hoop zondag op een Bryan Ruizje, oftewel een doelpunt in de laatste minuut. Want als we na 70 minuten al met 2-0 voorstaan, kunnen de andere clubs het alsnog op een akkoordje gooien.'' Dat het mogelijk misgaat bij Vitesse, is voor hem een extra pijnpunt. ,,Alles aan die club is nep.''





'Schijt aan alles'

De trainer, de spelers: ze hebben voor de camera allemaal hetzelfde verhaal. Dat het moeilijk wordt, erkennen ze stuk voor stuk. ,,Maar zo lang er nog een kans is, gaan we er voor.'' Marino Pusic, de trainer, zegt het. En Oussama Assaidi, Danny Holla, Stefan Thesker, Jeroen van der Lely, Jöel Drommel zeggen het ook. ,,We moeten schijt hebben aan alles, niet teruglopen, erop knallen en het zelf afdwingen'', zegt Drommel, die in tegenstelling tot de supporters rustig blijft. ,,Het klinkt misschien gek, maar eerlijk gezegd voel ik geen druk.''

Sturing schuift sentiment weg

Edward Sturing leeft mee met FC Twente. Maar zijn ploeg zal morgen geen genade of erbarmen kennen, zegt de interim-coach van Vitesse. Sturing maakte bij Vitesse zelf grote crises mee. De club uit Arnhem dreigde zelfs helemaal ten onder te gaan. Begrip is er dus genoeg, van de kant van Sturing. Maar verder? ,,Wij moeten gewoon winnen", zegt Sturing. ,,Topsport is hard. Als Twente degradeert, gebeurt dat misschien in Arnhem. Maar de ondergang tekende zich al af in het hele seizoen."

Brama vreest dat zijn club in de resterende twee duels 'een mirakel' nodig heeft. Als dat niet gebeurt is de stad waar het voetbal in 1885 door de textielbaron Jan Bernard van Heek in Nederland werd geïntroduceerd, haar speler op het hoogste niveau kwijt. Dan heeft Enschede voor het eerst sinds 35 jaar geen eredivisievoetbal meer te bieden.



Hopeloos mis

Volledig scherm Marino Pusic. © Lars Smook Toen, in 1983, kon het grote Twente ook niet degraderen, dacht iedereen. Maar ondanks de aanwezigheid van spelers als Jan Sörensen, Epi Drost, Fred Rutten, Martien Vreijsen, Manuel Sánchez Torres, Aad Kila, Martin Koopman en Evert Bleuming ging het hopeloos mis. Twente keerde daarna binnen een jaar terug, om uit te groeien tot een stabiele macht in de eredivisie.

Vanmiddag in Arnhem zijn duizend supporters van de partij voor de zoveelste laatste kans van Twente. ,,Ik heb elke dag gebeld met het Gelredome om nog meer kaarten te krijgen'', zegt supporter Marco Krabbe. ,,Goh, zei vanmorgen een vrouw aan de lijn. Er belde gisteren ook al iemand met hetzelfde verzoek. Klopt, dat was ik.''

Totale onzin

Ver van Arnhem vandaan bidt Wout Brama intens met de spelers en de supporters mee. ,,Ik heb ergens gelezen dat een degradatie ook goed kan zijn, maar dat vind ik totale onzin. Ja, voor je imago bij de andere clubs die Twente dit gunnen misschien, maar daar moet je schijt aan hebben. Ik kan echt niks positiefs ontdekken als Twente eruit gaat. Veel spelers zullen na een degradatie verder trekken, maar het ergste vind ik het nog voor al die mensen op kantoor. Wat staat hen te wachten?''

De supporters bij de training kijken ondertussen hoofdschuddend toe als er een kans wordt gemist. ,,Als we morgen degraderen, dan moeten al die spelers het shirt inleveren. Want dan zijn ze het niet waard om dat te dragen.''

Volledig scherm De selectie van FC Twente voor de laatste training tegen Vitesse. © Lars Smook