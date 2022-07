Twentse voetballer Niemeijer maakt transfer naar Italië

Excelsior houdt geen transfersom over aan zijn vertrek, omdat Niemeijer over een aflopend contract beschikte. De voormalig speler van onder meer Heracles stond open voor gesprekken over een nieuwe verbintenis in Kralingen, maar hoorde lange tijd niets over zijn aflopende contract. Uiteindelijk zette hij zijn zinnen op een overstap naar het buitenland. Zijn nieuwe werkgever Brescia eindigde afgelopen seizoen als nummer vijf in de Serie B.