UEFA straft AZ hard voor rellen na duel met West Ham United

Weer geheimzin­nig oefenduel Oranje Leeuwinnen: resultaat tegen Zuid-Ko­rea blijft een raadsel

De Oranje Leeuwinnen hebben in voorbereiding op het WK opnieuw een geheimzinnig oefenduel afgewerkt. De ploeg van Andries Jonker nam het afgelopen nacht (4.30 uur Nederlandse tijd) op tegen Zuid-Korea, maar op verzoek van de tegenstander is besloten daar niets over naar buiten te brengen.