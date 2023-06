UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sluit zich aan bij zorgen Marco van Basten: ‘Het werd echt ondraaglijk’

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft gereageerd op de brief die Marco van Basten twee weken geleden via deze site naar buiten bracht en op persoonlijke titel verstuurde naar Gianni Infantino, de baas van wereldvoetbalbond FIFA.

Van Basten stelde in zijn open brief dat hij steeds minder plezier ervaart aan het kijken naar wedstrijden door het gedrag van spelers, die steeds meer bezig zijn met klagen, rollen en tijdrekken. Zelf droeg hij direct twee concrete oplossingen aan. De eerste maatregel die Van Basten opperde in zijn brief is dat alleen de aanvoerder nog met de scheidsrechter mag praten. Alle andere spelers blijven weg, tenzij de arbiter iemand bij zich roept. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt meteen geel, ook al is het een tweede kaart.

De tweede oplossing, gericht op spelbederf, is het invoeren van effectieve speeltijd. ,,Je ziet dat er sinds het WK in Qatar wel meer extra tijd wordt bijgetrokken, maar dat is nutteloos als spelbederf en onderbrekingen ook in die extra tijd schering en inslag zijn”, stelde Van Basten. De FIFA reageerde kort op de brief van Van Basten door te stellen dat ‘de bond altijd openstaat voor ideeën en suggesties om de sport te verbeteren, zowel op het veld als daarbuiten.’

Aleksandar Ceferin, die in 2016 Michel Platini opvolgde als UEFA-voorzitter, ging in een interview met de NOS inhoudelijk in op de brief van de voormalig topspits van Ajax, AC Milan en Oranje. ,,Ik ben het volledig met Marco eens. Roberto Rosetti en Zvonimir Boban hebben het er al maanden over. We moeten strenger optreden. Dit werd echt ondraaglijk. De constante druk op de arbitrage. Elke beslissing van de scheidsrechter wordt aangevochten. Het is te ver gegaan. Na dit seizoen gaan we kijken hoe we verder moeten”, zegt de 55-jarige Sloveen.

,,Ik wacht op voorstellen van de scheidsrechterscommissie, maar ik verwacht dat er harder gestraft gaat worden. We hebben nog weinig tijd gehad om dit te bespreken. Er wordt nog steeds gevoetbald. Maar iedereen bij de UEFA is het erover eens dat het te ver is gegaan, dit kan echt niet meer”, vervolgt Ceferin, die in Nederland is voor de Final Four van de Nations League, het slotstuk van een lang voetbalseizoen.

‘Supportersproblemen voorkomen is niet makkelijk’

Ceferin reageert ook op de vele incidenten op de Europese tribunes dit seizoen. In Nederland werden veel wedstrijden (tijdelijk) gestaakt en was er de ontsierde Klassieker nadat Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd kreeg gegooid, maar onlangs gebeurde dit ook nog bij de Conference League-finale toen Fiorentina-captain Cristiano Biraghi werd bekogeld met plastic bekers bier door fans van West Ham United.

,,Het is vreselijk. We kunnen alleen achteraf straffen. Het proberen te voorkomen is niet makkelijk. Het gaat om kleine voorwerpen. Je kunt niet iedereen fouilleren”, waarna Ceferin beelden te zien kreeg van de Sevilla-doelman die werd aangevallen door een PSV-fan die een levenslang stadionverbod kreeg en van de rellen na het laatste fluitsignaal bij AZ - West Ham United, toen jonge fans van de thuisclub familieleden van de Londense ploeg wilde aanvallen op de hoofdtribune.

,,Dit is niet goed voor het Nederlandse voetbal. De tuchtcommissie van de UEFA is een onafhankelijk orgaan. Ik ga niet over de beslissingen die zij maken, maar ik steun de strenge sancties in deze situaties. We moeten streng optreden, maar ook praten met de supporters. Niet alle fans misdragen zich, het is een kleine groep. Het is altijd een kleine groep idioten die zich misdraagt.”

Het is nu wachten op veranderingen in het voetbal. Die bal ligt in eerste instantie bij de FIFA, vandaar ook de nadrukkelijke, eerdere oproep van Van Basten: ‘Dear Gianni, when will you take action?’

