UEFA ziet Luis Sinisterra uitblinken en beloont Feyenoord-aanvaller met twee nominaties

Sinisterra schoot in de met 5-2 gewonnen uitwedstrijd in de achtste finales tegen Partizan Belgrado op fraaie wijze de vierde treffer binnen. De 22-jarige Colombiaan nam een afgeslagen bal op zijn borst aan en schoot vervolgens van buiten het strafschopgebied in één keer raak.

Voor de verkiezing van doelpunt van de week heeft Sinisterra concurrentie van onder anderen Sérgio Oliveira, die in Arnhem het enige doelpunt maakte bij Vitesse - AS Roma (0-1). Als speler van de week concurreert de linksbuiten van Feyenoord met doelman Rui Patrício van AS Roma, Pep Biel van FC Kopenhagen (die twee keer scoorde in de 4-4 tegen PSV) en oud-Ajacied Arek Milik (Olympique Marseille).