Uitblinker Antony bezorgt ‘oud’ Ajax een opkikker tegen PEC Zwolle

Daar bleef het in de eerste helft bij omdat Promes de paal raakte na een fraaie Ajax-aanval en Zetterer ook de koppende Nicolás Tagliafico van het scorebord hield. Na rust dan? Toen had Ajax, ondanks goede kansen van Promes, invaller Edson Alvarez, Huntelaar en Tadic, ook lang niets te vieren. Alhoewel, de tweede helft werd nog wel een klein debutantenbal. Middenvelders Kenneth Taylor (18) en Victor Jensen (20) maakten nog hun eerste minuten in de hoofdmacht van Ajax. Zij zagen in blessuretijd Gravenberch zijn eerste doelpunt van het seizoen in de eredivisie nog binnenkrullen.



Over het antwoord van zijn ploeg zal Ten Hag te spreken zijn na de mokerslagen in de voorbije tien dagen. De coach, die ondanks de dunbezette en jonge bank steunpilaren nog kon ontlasten, weet dat Ajax de eliminatie in het miljardenbal vorig liet volgen met een nederlaag bij AZ. Verder verval kon daarna nauwelijks vermeden worden. Woensdag, als Utrecht in het bekertoernooi op bezoek komt, moet de jacht op herstel verder gestalte krijgen.