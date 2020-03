Uitblinker Klaiber sluit emotionele week af: ‘Elke wedstrijd nu finale voor mij’

Klaiber beaamde dat hij zich wilde laten zien. ,,Er was zeker extra drive vandaag ja, ik wilde alles geven. Elke wedstrijd is nu als een finale voor mij, dat leg ik mezelf op.’’



Volgens de rechtsachter was FC Utrecht in de eerste helft zoekende. ,,Het tempo was te laag, daardoor kwamen we er niet doorheen. In de tweede helft klapten we eroverheen en hebben we het publiek getrakteerd. Het was zwaar om dit te geven na afgelopen woensdag, maar het is fantastisch om dit op de mat te leggen.’’