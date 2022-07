Uitgebluste Vivianne Miedema na onrustig EK met Oranje Leeuwinnen: 'Ik heb mij heel slecht gevoeld’

Voormalig internatio­nal Vanity Lewerissa komt met goed nieuws na zware tijd: ‘Ik ben weer kankervrij’

Goed nieuws voor elfvoudig international Vanity Lewerissa. In februari maakte ze bekend dat er borstkanker was ontdekt. Nu, na een zware periode, is er gelukkig goed nieuws: Lewerissa is kankervrij. ,,Alles is weg!”

22 juli