Uitgerekend Kramer helpt RKC aan cruciale zege tegen Sparta

Michiel Kramer is het scoren nog niet verleerd. De spits liet het zaterdagavond zien. In de slotfase van de wedstrijd RKC – Sparta kopte hij de Brabanders naar de winst. Eindstand: 1-0.

Zichtbaar teleurgesteld druppelden de spelers van Sparta naar de kleedkamer, zaterdagavond, na afloop van de wedstrijd tegen RKC. De wedstrijd, die goed beschouwd gewonnen moest worden, eindigde in een 1-0 nederlaag. Michiel Kramer kopte de Brabanders in de slotfase naar de winst. En daarmee wordt de uitgangspositie voor de ploeg van Henk Fraser steeds zorgelijker.

Solo’s die in schoonheid strandden, ballen die niet aankwamen en spelers die gretig balverlies leden; RKC – Sparta was negentig minuten aan een stuk een beproeving. Maar spannend was de degradatiekraker, misschien juist daardoor, ontegenzeggelijk. Kwalitatief doen beide elftallen namelijk nauwelijks iets voor elkaar onder, bleek in Waalwijk, waar de eerste 45 minuten amper iets opwindends gebeurde. Maduka Okoye, de uitstekende doelman van Sparta, moest eenmaal in actie komen na een inzet van Jens Odgaard. En aan de andere kant zorgden Vito van Crooij (schot) en Lennart Thy (kopbal) voor het enige gevaar.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Tot leven kwam de wedstrijd pas in de tweede helft, waarin de Spangenaren dreigender begonnen, maar waarin de Brabanders naar verloop van tijd de beste mogelijkheden kregen. Met name Michiel Kramer, de spits die een weinig memorabel verleden heeft op Het Kasteel, doemde tweemaal gevaarlijk op voor het doel van Okoye. Een keer schoot hij van dichtbij over, de andere keer zeilde een kopbal rakelings naast. Het was tekenend voor de onrust in de Rotterdamse defensie in die fase.

Met onder anderen de ingevallen Emanuel Emegha en Mario Engels in de ploeg, probeerde Sparta in de slotfase de overwinning te forceren. En tien minuten voor tijd was Engels ook dichtbij toen zijn stift ternauwernood naast het doel van RKC-keeper Etienne Vaessen eindigde. Maar het was dus Kramer die na prachtig aangeven van invaller Iliass Bel Hassani voor de winst voor de Waalwijkers zorgde.Snel meer...

