Uitgevallen Promes vraagteken voor APOEL

LIVE | Heerenveen wil prima competitie­start voortzet­ten in Emmen

19:37 FC Emmen slaagde er dit seizoen nog niet in om het net te vinden. Na het droomseizoen 2018/2019 moet trainer Dick Lukkien alle zeilen bijzetten om niet na twee seizoenen al af te zakken naar de Keuken Kampioen Divisie. Tegen SC Heerenveen krijgt FC Emmen de kans om de eerste punten van het seizoen te scoren. De voortekenen zijn goed, want vorig seizoen werd er in eigen huis met 2-0 gewonnen. Blijft Heerenveen ongeslagen of zorgt Emmen in eigen huis voor een stuntje? • Heerenveen speelde vorige speelronde 1-1 gelijk tegen Feyenoord • Emmen werd door Ajax met 5-0 van de mat geveegd in Amsterdam • De vorige ontmoeting werd met 2-0 gewonnen door Emmen • Aftrap: 20:45 uur