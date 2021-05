Uitploegen in het nadeel tijdens play-offs? ‘Dan hadden we maar hoger moeten eindigen’

Samenvatting FC Emmen niet bang voor play-offs: ‘Dit voelt niet als een tik, maar nú moet het gebeuren’

16 mei FC Emmen moet via de play-offs proberen ook volgend seizoen in de eredivisie uit te komen. Donderdag wacht eerst een duel met NAC Breda. Daarna mogelijk een duel met NEC Nijmegen of Roda JC. ,,Dit voelt niet als een tik", vindt aanvoerder Michael de Leeuw.