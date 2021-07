Uitspraak rechter blijft staan: UVS moet ADO 2 miljoen betalen

KNVB: amateur­voet­bal levert jaarlijks ruim 5 miljard euro op

21 juni Het amateurvoetbal levert jaarlijks 5,23 miljard euro op voor de Nederlandse samenleving, meldt de KNVB maandag in een presentatie. De bond voerde een onderzoek uit in samenwerking met UEFA, onderzoeksbureau Substance en negen Europese universiteiten. Voor het onderzoek is gekeken naar recente jaarcijfers, maar ook zijn 10.000 Europeanen bevraagd in panels, meldt een persvoorlichter van de KNVB.