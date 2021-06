United Vansen en ADO Den Haag maandag weer voor de rechter

Video Sjaak Polak: ‘Een sporttas vol maandver­band, dat vind ik dus geweldig’

4 juni Cultvoetballer Sjaak Polak (45) is succesvol als coach bij de vrouwen van ADO Den Haag. Zaterdag is de bekerfinale tegen PSV. Een gesprek over machogedrag, maandverband en motivatie.