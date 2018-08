Utrecht ondanks rood Van Overeem simpel langs machteloos PEC

Door Tim Reedijk



FC Utrecht startte met de 19-jarige debutant Maarten Paes in het doel omdat David Jensen ziek was en tweede doelman Nick Marsman geblesseerd. Ook Emil Bergström, Joris van Overeem en Nicolas Gavory maakten hun basisdebuut. De Utrechters hadden wat goed te maken na de oorwassing tegen PSV (4-0) en dat straalden ze ook uit.



Onder aanvoering van rechtsback Sean Klaiber, die de complete rechterflank bestreek, maakte FC Utrecht vanaf minuut 1 de dienst uit. Dat resulteerde in de openingstreffer van Van Overeem, die een voorzet van Klaiber met zijn borst achter Diederik Boer kreeg.



De doelpuntenmaker was tevens het lijdend voorwerp van de eerste keer dat de videoscheidsrechter huishield in de Galgenwaard. Een spijkerharde overtreding van de middenvelder werd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof met geel bestraft, maar dat besluit werd op advies van de VAR gewijzigd in een rode kaart.



Het bracht FC Utrecht nooit in de problemen, omdat er inmiddels al een comfortabele 2-0 voorsprong op het bord stond. Klaiber, die dus al een assist gaf, zorgde net voor rust met zijn linkerbeen voor de tweede Utrechtse goal.



Het aanvallend onmachtige PEC stichtte slechts twee keer serieus gevaar, maar toen pakte Paes zijn momentjes met fraaie reflexen. Dat werd met evenzoveel applaus ontvangen als het moment dat Timo Letschert, deze week gehuurd van Sassuolo, zijn rentree maakte in de Galgenwaard.