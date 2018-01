Utrecht snakt naar zege op Feyenoord, gumt RVP Daan Netten uit boeken?

Vermoedelijke opstellingenIn de eredivisie staat vanavond één wedstrijd gepland: FC Utrecht-Feyenoord. Het duel werd 10 december vanwege hevige sneeuwval in Nederland afgelast. Dit zijn de mooiste statistieken van de wedstrijd tussen de nummer 6 (FC Utrecht) en nummer 5 (Feyenoord) van statistiekenbureaus OPTA en Gracenote. Bekijk hier de stand in de eredivisie.

FC Utrecht - Feyenoord, aftrap 20.00 uur

• FC Utrecht won slechts één van zijn laatste 21 eredivisie-ontmoetingen met Feyenoord (zeven gelijk, dertien verloren). Dat was niet in Galgenwaard, maar in de Kuip: 1-2 op 24 augustus 2014.



• Thuis won FC Utrecht al tien eredivisiewedstrijden op rij niet van Feyenoord, sinds twee overwinningen op rij in 2005 en 2006. Alleen tegen Ajax (15 wedstrijden, 1971-1985) en PSV (14 wedstrijden, 1993-2007) wachtte Utrecht ooit langer op een thuisoverwinning in de eredivisie.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Feyenoord. © AD Sportwereld Volledig scherm Opstelling Utrecht - Feyenoord © AD

• Vorig seizoen - op 27 november 2016 - eindigde FC Utrecht - Feyenoord in 3-3. In Galgenwaard stond het 3-1 voor Utrecht tot Nicolai Jørgensen en Michiel Kramer diep in blessuretijd een punt redden voor Feyenoord. David Jensen debuteerde die dag voor FC Utrecht.

FC Utrecht

• Het is een jaar geleden dat FC Utrecht thuis niet scoorde in de eredivisie: de 0-1 nederlaag tegen Ajax op 22 januari 2017.



• Mateusz Klich staat voor een terugkeer in de eredivisie. Hij speelde eerder 72 duels voor FC Twente en PEC Zwolle en scoorde daarin 12 keer, waaronder eenmaal tegen Feyenoord (Zwolle - Feyenoord 2-1 op 4 augustus 2013).



• Rico Strieder keert terug van een schorsing. Sean Klaiber (4) staat op scherp.

Feyenoord

• Feyenoord startte 2018 met een verloren Klassieker en kan nu voor de vierde keer zijn eerste twee eredivisiewedstrijden van een kalenderjaar verliezen, na 2008, 2011 en 2016.



• Robin van Persie, die vanavond op de bank begint, speelde zijn laatste eredivisieduel op 2 mei 2004, toen hij met Feyenoord thuis met 1-2 van FC Groningen verloor.



• Van Persie kan een nieuw record neerzetten van langste periode tussen opeenvolgende eredivisiewedstrijden: 13 jaar en 267 dagen. Het huidige record staat op naam van Daan Netten: 13 jaar en 86 dagen (BVV in 1958 - FC Den Bosch in 1971).

• Van Persie's laatste eredivisiedoelpunt kwam in het 2-2 gelijkspel bij ADO Den Haag op 15 februari 2004.



• De enige rode kaart die Van Persie kreeg namens Feyenoord was op bezoek bij FC Utrecht in de Eredivisie. Op 4 mei 2003 scoorde Van Persie de 0-1, waarna Utrecht gelijk maakte in de twaalfde minuut. Ondanks de directe rode kaart van Van Persie in de 23ste minuut (zie foto hieronder) won Feyenoord nog met 1-2 door een doelpunt van Thomas Buffel.

Volledig scherm 4 mei 2003: Robin van Persie krijgt rood van scheidsrechter Dick van Egmond tijdens FC Utrecht - Feyenoord. © Pro Shots