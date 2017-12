Valckx met VVV tegen 'zijn' PSV: Een primeurtje

Valckx stond in meerdere hoedanigheden vijftien jaar onder contract bij PSV en voelde seizoen op seizoen de druk van de titelstrijd. Nu is er met VVV het eerste overlevingsjaar in de hoogste afdeling. Het gaat de promovendus dit seizoen voor de wind: VVV sprokkelde meer bij elkaar dan vrijwel iedere voetbalkenner in augustus had gedacht. Vanavond gaat het daar even niet om en is het alles of niets.



,,De kracht van dit VVV is dit seizoen dat we lang in de wedstrijd blijven. Niet alleen via het collectief, maar ook omdat een aantal spelers individuele kwaliteiten heeft. We zijn in staat om na een 1-0 compact te blijven spelen en te wachten op dat ene kansje. Komt die niet, dan is het niet anders en richten we onszelf weer snel op. Het is een totaal andere wereld dan bij PSV, maar toch zijn er ook overeenkomsten. Ook bij ons proberen we niet te blijven hangen in teleurstellingen en we hebben geen zeikerdjes in de ploeg. Heel vaak is er in de slotfase nog iets op te rapen en dat heeft ons nogal wat punten opgeleverd, al zijn we er nog lang niet.''