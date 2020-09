Valse start voor ambitieus FC Utrecht: gelijkspel bij koploper VVV-Venlo

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd voor VVV-Venlo was na acht minuten al raak, via Guus Hupperts. Daarna trok VVV een muur op waar FC Utrecht de grootste moeite had om doorheen te breken. Die club mocht na een uitgestelde openingswedstrijd eindelijk van start en met alle nieuwe aanwinsten kon je de ambitie en de gretigheid van de Utrechtse gezichten scheppen. Maar direct moest FC Utrecht dus in de achtervolging in De Koel.

Zeker na rust maakte de ploeg van trainer John van den Brom aanspraak op een punt of meer. Momentjes verraadden de kwaliteit op het veld bij FC Utrecht, maar bovenal was deze seizoensopener nog niet goed en constant genoeg aan Utrecht-zijde. Het had vlak na rust ook zomaar 2-0 voor VVV kunnen staan. In plaats daarvan was het Klaiber die na een goed uitgespeelde aanval met als aangever Mahi voor de terechte gelijkmaker zorgde. Dat FC Utrecht in het laatste halfuur niet met de zege aan de haal ging, had VVV te danken aan Kirschbaum, Kum en wat geluk. Voor FC Utrecht zal de seizoenstart wat wrang aanvoelen.