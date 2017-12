Van Beek dacht dat carrière voorbij was

,,Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat ik nooit meer zou voetballen, vooral in de fases waarin ik moest wachten tot zeker was wat de volgende stap werd om mijn blessure aan te pakken.''



De 23-jarige verdediger kampte met een slepende voetblessure. Van Beek kreeg tijdens zijn revalidatie meermaals te maken met een terugslag. Hij vierde in mei van dit jaar het kampioenschap van Feyenoord vanaf de zijlijn, op krukken. ,,Ik genoot ervan dat mijn club kampioen was, maar wat overheerste was het gevoel dat ik een rol in dat kampioenschap had moeten spelen.''



Na maandenlang revalideren maakte Van Beek eind september, in de Champions League tegen Napoli, dan eindelijk zijn rentree. ..Natuurlijk baalde ik van de nederlaag, maar toch was die wedstrijd voor mij persoonlijk ook een heel mooi moment, waar ik met een heel team met vallen en opstaan naartoe heb gewerkt.'' Van Beek veroverde al snel weer een basisplaats en was de laatste weken een vaste waarde bij Feyenoord. ,,Ik ben blij en trots dat ik überhaupt weer mag voetballen, want ik heb een periode gehad waarin ik niet wist of ik ooit nog een bal zou kunnen schieten.''