Van Bommel: Een grote wedstrijd, niet alleen voor tegenstander

Volgens Van Bommel is de aanstaande tegenstander dan ook uitvoerig bestudeerd. ,,Weet je hoe groot de rechtsback Desler is? 1.78 meter. We moeten ons op iedere wedstrijd goed voorbereiden, of het nu in de Champions League, de Europa League of de eredivisie is. Dat doen we dan ook.”



Derrick Luckassen ontbreekt in de selectie die naar de Noorse plaats is vertrokken. Volgens Van Bommel is de verdediger wel fit. ,,Ik mag maar 18 spelers meenemen en heb voor anderen gekozen.” Ibrahim Afellay en Toni Lato zijn evenmin van de partij.