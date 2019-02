Van Bommel: Keuken Kampioen Divisie-clubs moeten eens goed luisteren

PSV is al langer ontevreden over de huidige regelgeving waarmee het beloftenelftal te maken krijgt. Spelers die in het weekend op het wedstrijdformulier bij PSV 1 staan, mogen op maandag niet uitkomen bij Jong PSV. De club wil dat dit in de toekomst verandert.

Trainer Mark van Bommel deed er onlangs uitspraken over en las tot zijn verbazing dat daar ophef over is bij de Keuken Kampioen Divisie-clubs. ,,We willen echt niet alles op z'n kop gooien”, zo gaf hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie aan. ,,Zoals het voorheen ging, was het niet goed. Er konden op maandag negen of tien andere spelers meedoen dan op vrijdag en dat was inderdaad competitievervalsing. Nu is de situatie zo dat jonge spelers bij ons op de bank zitten en daarna op maandag niet bij Jong PSV in het veld kunnen komen. Dat is niet goed.”

Tussenweg

Van Bommel pleit hardop voor een tussenweg voor een aantal dispensatiespelers onder 23 jaar, bijvoorbeeld drie. PSV heeft nu de mogelijkheid talenten via Jong PSV, een tussenstap in de eredivisie (zoals Sam Lammers en Kenneth Paal) of via PSV 1 (Ihattaren, Malen, Gakpo, Sadílek) ervaring op te laten doen. In dat laatste traject vallen ze soms tussen wal en schip.

,,Talenten zitten nu soms op de bank bij ons en komen niet in het veld. Het is belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen, wedstrijden kunnen spelen en daarvoor vrij zijn. Dat kan niet voldoende in dit systeem.” Van Bommel wil dat er ook een mogelijkheid komt om een dispensatiespeler van boven de 23 jaar op te stellen. ,,Voor spelers boven de 23 jaar zijn er bijna geen mogelijkheden om in actie te komen als ze niet in het eerste elftal spelen. Daarom hebben we maandag ook een oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp FC gespeeld. We moeten daar creatief in zijn. Volgende week speelt Jong PSV twee keer en hebben we onvoldoende spelers om een oefenwedstrijd af te werken.”

Promotie

Dat de Keuken Kampioen Divisie-clubs bezwaren hebben tegen veranderingen, begrijpt Van Bommel best. ,,Ik begrijp hun situatie. Ze spelen om promotie. Ik leg het nu uit en denk dat de Keuken Kampioen Divisie-clubs ook een keer goed moeten luisteren. Ik snap echt hun belangen, maar ze kunnen niet alleen vanuit zichzelf kijken. Dat er in het verleden soms op een maandag negen of tien spelers op het veld stonden die vrijdag niet speelden, klopt. Dat is ook niet eerlijk en ook helemaal niet wat we nu willen. Wel denk ik dat een compromis nodig is, omdat het systeem nu niet goed functioneert. Er had van tevoren inderdaad beter over nagedacht moeten worden. De doorstroming van jeugdspelers naar de Keuken Kampioen Divisie is enorm belangrijk. Wij willen talenten laten spelen in een stadion en die jongens doen het daarvoor. Daar worden ze voor opgeleid en daarom kunnen spelers uiteindelijk soms voor goede bedragen worden verkocht. Dat hun opleiding stagneert, is niet de bedoeling. ”

Compromis

PSV heeft voor het seizoen ingestemd met de huidige regels. Van Bommel ontkent dat niet. ,,Maar soms maak je een afspraak en moet er een compromis komen omdat het niet functioneert. Ik lees nu dat er met verbazing is gereageerd op uitspraken van Erik ten Hag (trainer van Ajax, red.) en mij. Maar als je mijn uitleg hoort, is die denk ik heel billijk. Zoals het nu gaat, is het niet goed. Ik bagatelliseer niet als het gaat om de belangen van Keuken Kampioen Divisie-clubs. Zij spelen niet direct om bijvoorbeeld een of twee spelers uiteindelijk in het Nederlands elftal te krijgen. Ik snap dat. Maar je moet wel durven kijken naar de ontwikkeling van spelers in zijn algemeenheid. We hebben goede argumenten in het belang van het Nederlands voetbal. Als het aan mij lag, veranderen we de regels morgen.”