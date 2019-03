Van Bommel laat nog niet weten of hij opstelling wijzigt

PSV heeft door die mindere reeks nog maar twee punten voorsprong op achtervolger Ajax, dat dit weekeinde niet in actie komt. PSV speelt zelf zaterdag in Rotterdam tegen Excelsior.



,,Ik twijfel altijd over de opstelling. Het is niet zo dat ik zomaar dezelfde elf iedere week op papier zet zonder na te denken'', aldus Van Bommel vrijdag. ,,Of het team vast zit? Nee. De resultaten, die zitten wel vast. Dat heeft niks te maken met vermoeidheid, want wij blijven altijd gaan tot het einde.''