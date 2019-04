Van Bommel: Niet gezwicht voor druk van de fans

Opgeleefde El Hamdaoui redt Excelsior: ‘Dit voetbal ligt me beter’

15:39 Groot waren de verwachtingen toen Mounir El Hamdaoui deze zomer terugkeerde naar Excelsior, na een carrière vol hoogte- en dieptepunten. Zijn topjaren mogen dan al even achter hem liggen, gehinderd door zijn leeftijd, de kwaliteit is er nog altijd. En dat laat hij nu, in de cruciale slotweken van het seizoen ook eindelijk in de wedstrijden zien.