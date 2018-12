Van Bommel polst Robben voor terugkeer naar PSV

Het is nog niet bekend of Robben ingaat op de avances van PSV, waar de vleugelaanvaller tussen 2002 en 2004 onder contract stond. In die periode kwam de 96-voudig international tot 56 eredivisieduels, waarin hij achttien doelpunten maakte en een transfer naar Chelsea verdiende. ,,Er is contact geweest met Arjen”, bekende Gerbrands. ,,Via Mark (Van Bommel, red.), die met Arjen heeft gevoetbald, is hem een berichtje gestuurd. Het is natuurlijk aan Arjen zelf om die behoorlijke afweging te maken.”



Robben, die via Chelsea en Real Madrid bij Bayern München belandde, maakte onlangs bekend na dit seizoen te vertrekken uit Zuid-Duitsland. De inmiddels 34-jarige Bedummer staat sinds 2009 onder contract bij Bayern München en vierde in die periode liefst zeven landstitels met de grootmacht. ,,Ik weet nog niet wat ik komende zomer ga doen”, zei Robben eerder tegen deze krant. ,,Er zullen aanbiedingen komen. We gaan het zien.”