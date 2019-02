Van Bommel: PSV beter dan voor de winterstop

PSV won liefst zestien van de eerste zeventien competitiewedstrijden. Alleen Feyenoord was te sterk (2-1). Na de winterstop verspeelde PSV in vier duels al vier punten, tegen FC Emmen (2-2) en FC Utrecht (2-2). Tegen FC Groningen (2-1) stond PSV in de slotfase onder druk.



,,De eerste seizoenshelft was qua punten uitzonderlijk’', aldus Van Bommel, die Luuk de Jong afgelopen zondag tegen FC Utrecht kort voor tijd gelijk zag maken. ,,Wij scoren veel in de slotfase, dat komt omdat we altijd doorgaan tot het einde. Voor het oog leek het alsof we er niet doorheen kwamen tegen FC Utrecht. Dan moet je oplossingen verzinnen en dat vraagt geduld. Op het juiste moment de juiste keuzes maken en de goede ruimtes aanvallen.’'