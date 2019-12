Van Bommel raakt in crisis PSV door munitie heen

Door Maarten Wijffels



De holle ogen van Steven Bergwijn, de met geel bestrafte frustratieovertreding van Donyell Malen; ze vertelden zondagavond aan de Oude Meerdijk in Emmen het verhaal van PSV. Machteloosheid, ongeloof, teleurstelling en woede; een mengeling van dat alles las je op de gezichten na het zoveelste teleurstellende resultaat (1-1).



Vervolgens kwam ook de trainer in beeld. Die probeerde dingen te verklaren die niet meer zijn uit te leggen als je ze langs de meetlat van een topclub legt. PSV en Mark van Bommel zijn op een punt beland dat ze hun hoop putten uit één goede eerste helft vorig weekeinde tegen Heerenveen en één aardige nu in Emmen. Maar de tweede helften van beide duels, plus de volle 90 minuten in de Europa League tegen Sporting Lissabon, die waren tegelijkertijd zo kansloos dat het bijna zielig wordt.