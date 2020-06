Van Bommel: ‘Sommige mensen werden nerveus bij PSV’

Van Bommel werd vorig jaar december ontslagen bij PSV, na een nederlaag tegen Feyenoord (3-1) in De Kuip. ,,Daarna hebben zich wel clubs gemeld", vertelt hij aan het ANP. ,,Maar ik voelde er weinig voor om tussentijds in te stappen. Ik begin liever voorafgaand aan een heel seizoen. De Bundesliga zou wel bij me passen, Engeland zie ik ook wel zitten. Maar een mooie Italiaanse of Spaanse club zou ook goed kunnen.” De 43-jarige Van Bommel wil snel weer aan de slag, als de juiste club zich meldt. ,,Maar het coronavirus heeft natuurlijk wel dingen veranderd", zegt hij. ,,Wie ontslaat deze maand nog een trainer? Als er niet snel iets moois voorbij komt, dan wachten we nog even rustig. We zien wel."

Van Bommel baalt nog steeds hoe het is gelopen bij PSV. ,,Iedereen weet wat ik met die club heb", stelt hij. ,,Dan is het niet leuk als je daar ontslagen wordt. Maar het is niet anders. Nee, in mijn ogen was het niet nodig geweest. Ik heb na mijn ontslag geen speler slecht over mij horen praten. Ook de wisselspelers niet. Dat zegt wel wat. Ik heb nog steeds contact met sommige spelers daar. De resultaten waren even niet goed maar we verloren vrij onterecht van Feyenoord. We waren sterker in die wedstrijd. Sommige mensen werden helaas nerveus bij PSV. Dat is jammer."