Van Bommel: We hebben het hartstikke goed gedaan

,,We deden het gewoon goed. Ajax heeft voor rust geen kans gehad, op een balletje dat Nick Viergever weghaalde na. En in de tweede helft waren wij de betere ploeg”, aldus Van Bommel voor de camera van Fox Sports. ,,Na de rode kaart moeten we de wedstrijd beslissen. Die mogelijkheden waren er ook. Op het moment dat wij ‘m lijken te gaan maken, maakt Ajax die strafschop.”



Ondanks dat de PSV-trainer tevreden was over het optreden van zijn elftal, baalde hij logischerwijs van het resultaat. ,,Ik kan hier wel een mooi verhaal ophangen, maar we hebben wel verloren. Niemand neem ik iets kwalijk, we hebben het hartstikke goed gedaan. Maar goed, uiteindelijk is de score 3-1 in het voordeel van Ajax.”