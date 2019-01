Van Bronckhorst: de grootste prijzenpakker ooit in De Kuip

Prijzen

Eredivisiewedstrijden

Bert van Marwijk coachte Feyenoord het vaakst in de eredivisie (170). Op die ranglijst wordt hij gevolgd door Ernst Happel, die Feyenoord 133 wedstrijden onder zijn hoede had. Op plaats drie staat de geboren Slowaak Vaclav Jezek met 129 duels. Dit seizoen speelt Feyenoord nog zestien wedstrijden, dus als Van Bronckhorst het huidige seizoen afmaakt, stijgt hij naar plek twee. 1. Bert van Marwijk (2000-2004, 2007-2008): 170 wedstrijden 2. Ernst Happel (1969-1973): 133 wedstrijden 3. Vaclav Jezek (1978-1982): 129 wedstrijden 4. Giovanni van Bronckhorst (2015-2019): 120 wedstrijden 5. Willem van Hanegem (1992-1995): 109 wedstrijden

Winstpercentage

In die 120 eredivisiewedstrijden onder Van Bronckhorst won Feyenoord 76 keer. Dat komt neer op een winstpercentage van 63%. Daarmee neemt hij de zevende plaats in op de ranglijst van trainers die minimaal één seizoen in de Kuip actief waren. 1. Ben Peeters (1967-1969): 75% 2. Ernst Happel (1969-1973): 74% 3. Thijs Libregts (1983-1984): 72% 4. Wiel Coerver (1973-1975): 71% 5. Willy Kment (1964-1967): 67% 6. Jiri Sobotka (1959-1961): 65% 7. Giovanni van Bronckhorst (2015-2019): 63%

Puntengemiddelde

Als trainer van Feyenoord pakte Van Bronckhorst gemiddeld 2,06 punt. Zes trainers die minimaal één seizoen werkzaam waren in de Kuip overlegden een beter moyenne dan de Rotterdammer. Ben Peeters voert de ranglijst met 2,39 punt per duel aan (omgerekend naar driepuntensysteem). 1. Ben Peeters (1967-1969): 2,39 2. Ernst Happel (1969-1973): 2,38 3. Thijs Libregts (1983-1984): 2,35 4. Wiel Coerver (1973-1975): 2,31 5. Willy Kment (1964-1967): 2,16 6. Jiri Sobotka (1959-1961): 2,16 7. Giovanni van Bronckhorst (2015-2019): 2,06

Doelpuntengemiddelde

Onder Van Bronckhorst scoorde Feyenoord tot nu toe 260 keer. Alleen bij Bert van Marwijk (359) en Ernst Happel (312) vielen er meer goals. Dit tweetal zat echter meer duels op de bank, waardoor we kijken naar het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd. Het doelpuntenmoyenne onder Van Bronckhorst ligt op 2,17 goal per wedstrijd. Daarmee staat hij op de elfde plaats van alle trainers die minimaal één seizoen werkzaam waren in de Kuip. Die ranglijst wordt aangevoerd door de uit Tsjecho-Slowakije afkomstige Jiri Sobotka.

1. Jiri Sobotka (1959-1961): 2,85

2. Thijs Libregts (1983-1984): 2,84

3. Wiel Coerver (1973-1975): 2,79

4. Ruud Gullit (2004-2005): 2,65

5. Willy Kment (1964-1967): 2,35

11. Giovanni van Bronckhorst (2015-2019): 2,17