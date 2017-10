Van Bronckhorst: Er moet gewonnen worden van Swift

Sam Larsson krijgt een kans tegen AVV Swift

14:41 Sam Larsson roept in de Kuip wat de spelers van Feyenoord al geruime tijd roepen. De moeizame serie zal tot stoppen worden gebracht. ,,Dat zal gebeuren’’, zegt Larsson, die eerdaags eindelijk een woning in Rotterdam betrekt. ,,We beseffen dat het beter moet. En we voelen druk omdat een speler van Feyenoord die altijd voelt. Maar niet de druk van buitenaf, we leggen ons die druk zelf op.’’