Van Bronckhorst: Genoeg grote kansen gekregen, maar scoren niet

Van Bronckhorst erkende dat zijn ploeg niet op het vereiste niveau had gespeeld. ,,In de eerste helft waren we onrustig en ongeduldig in balbezit. Ons positiespel was niet goed. Na de rust ging het een stuk beter. We kregen genoeg grote kansen, maar verzuimden te scoren.''

Aanvoerder Karim El Ahmadi reageerde teleurgesteld op het magere resultaat. ,,Thuis moet je gewoon winnen van PEC Zwolle. Dat hebben we niet gedaan en dat is dus niet goed. In de eerste helft was ons tempo te laag. Na de rust benutten we enkele mooie kansen niet. Vorig seizoen speelden we soortgelijke wedstrijden, maar die wisten we toen wel in de tweede helft in winst om te zetten. Dat lukt ons nu echter nog niet.''