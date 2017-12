Van Bronckhorst: Het vertrouwen komt terug

Feyenoord stond na vier minuten al met 2-0 voor. Een monsterscore leek in de maak, maar Van Bronckhorst zag zijn elftal na een kwartier terugvallen. ,,Dat is ons de laatste weken en maanden te vaak gebeurd. Daar moeten we wel beter mee om leren gaan. Een belangrijk aspect van voetballen zit ook in je hoofd. Je moet onder alle omstandigheden je niveau proberen te halen, simpel spelen en je taken uitvoeren. We beslisten nu de wedstrijd in de slotfase, maar dat had eigenlijk al eerder gekund én gemoeten.''