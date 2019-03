Van Bronckhorst moet weer een tik incasseren

,,We hebben de afgelopen weken een aantal tikken moeten verwerken, maar deze komt heel hard aan'', zei Van Bronckhorst. ,,We verliezen in de laatste seconden een wedstrijd die we eigenlijk hadden moeten winnen.''



Feyenoord knokte zich in De Galgenwaard terug van een achterstand van 2-0 en kreeg in de slotfase kansen op de 2-3. ,,Maar op het laatst ontbrak een beetje geluk. De grootste kans was voor Tonny Vilhena, maar hij raakte de bal verkeerd. De 3-2 had voor ons kunnen vallen, maar binnen een minuut valt-ie aan de andere kant. En dus staan we weer met lege handen'', aldus Van Bronckhorst, die nu ook rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal in gevaar ziet komen.



,,Dit is niet wat we willen. We hebben de afgelopen weken en maanden te weinig punten gehaald, waardoor AZ over ons heen is gegaan. We hebben nog zeven wedstrijden om de derde plek te heroveren.''