Van Bronckhorst na zege: Meteen lekker in wedstrijd

Van Bronckhorst was uiteraard dik tevreden met de niet eens geflatteerde winst. ,,We waren vanaf het begin agressief, zaten meteen lekker in de wedstrijd. Ook achterin stond het sterk. Voor het begin van de competitie had niemand verwacht dat het koppel St.Juste-Tapia ineens het hart van de verdediging zouden vormen. Maar door de blessures van Van der Heijden en Botteghin krijgen zij nu de kans en hebben het vandaag gewoon goed gedaan.''