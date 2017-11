Van Bronckhorst over mogelijke terugkeer Clasie: 'Van veel factoren afhankelijk'

De middenvelder die bij Club Brugge vooralsnog niet op veel speeltijd kan rekenen, gaf deze week in AD Sportwereld aan dat hij zichzelf recent had aangeboden bij de landskampioen. De clubleiding van Feyenoord liet weten dat het middenveld voldoende bezet was, waarna Clasie van Southampton naar Club Brugge verhuisde. ,,Want binnen Nederland is er voor mij geen andere club’’, aldus Clasie.

Van Bronckhorst: ,,Terug naar Feyenoord, dat is van veel factoren afhankelijk", aldus de trainer. ,,Ik ken Jordy goed, ik volg hem ook nog steeds. En wat mij betreft is hij een Feyenoorder in hart en nieren.’’