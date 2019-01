Van Bronckhorst: Over toekomst nagedacht, maar ik wil ook horen wat de club wil

Door Mikos Gouka De verhalen dat er een stroming binnen de club is die na de zomer verder wil met een andere hoofdtrainer, zijn Giovanni van Bronckhorst niet ontgaan. ,,Nee, ik was veel in het nieuws’’, zei de trainer in Marbella. ,,Erg veel. Dat ben ik gewend. Voor de omgeving blijft dat altijd lastig. Ik heb er uiteraard over nagedacht, maar ik wil ook horen wat de club wil.’’

Het lijkt er dus op dat de trainer eerst van Feyenoord wil horen of ze nog met de prijzenpakker van de afgelopen drie seizoenen verder willen. Als een soort First Dates , het datingprogramma waarbij één van de twee partijen zijn kaarten op tafel dient te gooien. Wie begint. ,,Daar maak ik me niet druk om. Mijn verstandhouding met Martin van Geel en Jan de Jong is prima. Net als het feit dat ik hier door de voordeur weg zou moeten, wat er ook gebeurt. Ik ben al Feyenoorder vanaf mijn zevende, heb hier gespeeld en ben er nu trainer. Als ik weg ga, ga ik altijd door de voordeur. Wat er ook gebeurt.’’

De trainer is met 29 fitte spelers dagelijks bezig in Marbella. ,,De groep is groot en fit. Ik wil nog wel wat spelers verhuren. Nieuwe spelers? Dat is niet mogelijk, in die situatie zitten we niet. Hooguit als er nog spelers zouden vertrekken, maar er is niets concreets op dat vlak. En als er dan iemand vertrekt, kunnen we waarschijnlijk alleen huren. We hebben Ridgeciano Haps terug, dat voelt als een versterking. Hij kan voluit meetrainen en gaat nu ook wedstrijden spelen. We hebben hem destijds niet voor niets weggehaald bij AZ.’’