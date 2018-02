Van Bronckhorst snapt het chagrijn in de Kuip: 'We rijden ook niet lachend naar huis'

,,Maar we snappen het chagrijn bij de mensen, we rijden ook zeker niet dagelijks lachend naar huis’’, zegt Van Bronckhorst. De oefenmeester stelt dat zijn negatieve reeks in zijn debuut jaar als hoofdtrainer met zeven nederlagen op een rij nog lastiger was. Maar ook het huidige sportieve verval, doet hem pijn. ,,Het gaat in de competitie niet goed, dat is duidelijk. Maar dit is een bekerwedstrijd. We willen die finale halen. Als we niet winnen? Wat er dan overblijft? Dan moeten we alles op alles zetten om via de competitie een ticket voor Europees voetbal te pakken.’’

De trainer test vanmiddag nog Steven Berghuis en Sven van Beek. Beide spelers lijken beschikbaar voor de wedstrijd tegen Willem II. Van Beek miste de wedstrijd tegen PSV, Berghuis viel halverwege uit met een liesblessure. ,,Ik kan me voorstellen dat het leek alsof we ons spaarden, maar dat was niet zo. Het loopt gewoon moeizaam. Maar nogmaals, we kunnen de finale van het bekertoernooi halen. We willen graag een prijs pakken en dat kan nog. Of dat alles goedmaakt? Dat hoor je mij niet zeggen. Dat zullen we na afloop van het seizoen allemaal evalueren.’’



De trainer laat Robin van Persie met Nicolai Jørgensen samen in de as van het veld spelen. De topscorer aller tijden van Oranje speelt met de Deen samen, er is geen sprake van of Van Persie of Jørgensen. ,,Op dit moment niet.’’