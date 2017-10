Van Bronckhorst vindt alleen Larsson op de deur kloppen

De Zweed zelf was de eerste om de vreugde rond zijn persoontje enigszins te temperen. Tegen een ploeg dat op het vijfde niveau van Nederland acteert, is scoren iets heel anders dan een sterke ploeg uit de eredivisie. ,,Maar het was mijn eerste hattrick als professional’’, zegt Larsson. ,,Al beseffen we ook wel dat ons niveau omhoog moet.’’



Van Bronckhorst is het daar weer roerend mee eens. De trainer van Feyenoord oogde eerder aangeslagen na de 1-4 nederlaag in de Klassieker. ,,Nee, ik was toen niet teleurgesteld in mijn spelers. Ik was ontzettend teleurgesteld in het resultaat. Die fase van 1-1, toen hadden we kunnen toeslaan. Dat deden we niet en Ajax wel. En dan weet je dat het vertrouwen afneemt. Swift is dan een tegenstander om weer wat vertrouwen te tanken, maar het was ook dit duel te moeizaam.’’