Van Bronckhorst wil extra elftal bij Feyenoord

,,We zijn aan het kijken of we daar in de nabije toekomst toch stappen in kunnen zetten’’, zegt Van Bronckhorst. ,,We zijn natuurlijk afhankelijk van de KNVB, die organisatie bepaalt in welke competitie ons tweede elftal mag instromen. Maar we willen er ook een extra beloftenelftal bij. Ongeacht waar ons huidige tweede elftal straks instroomt, als ze überhaupt al ergens mogen instromen. Dus een extra belofte-elftal erbij om de jonge spelers een tussenstap van de jeugd naar het eerste elftal te kunnen laten maken. Een eigen elftal, los van in welke competitie die gaan spelen. Ik vind het belangrijk dat er gewoon een vast elftal is. Een vaste groep die straks lekker met elkaar kan werken, trainen en wedstrijden spelen. Dat ontbreekt er nu en dat onderzoeken we. Vooral voor de jonge jongens is het erg belangrijk. Noem het van mij part een ontwikkelingselftal," zegt Van Bronckhorst.