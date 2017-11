Van Bronckhorst ziet weer licht aan het einde van de tunnel

,,Ik baal, maar tegelijkertijd hebben we uitstekend gespeeld'', zei Van Bronckhorst voor de camera van Ziggo Sport. ,,Dit moet ons een boost geven in deze lastige tijden. Het team heeft het uitstekend gedaan. We hebben het goed opgebouwd. Maar helaas hebben we het maar tot de 88ste minuut vol kunnen houden. Het hoort ook bij de Champions League om tot het einde scherp te blijven'', zei Van Bronckhorst.



Het was voor de trainer van Feyenoord wel duidelijk te zien dat zijn ploeg stappen heeft gemaakt. ,,De eerste wedstrijd tegen Manchester City en dit duel, dat was een wereld van verschil. We hebben in de vijf wedstrijden een opgaande lijn ingezet en het is belangrijk dat we die nu doorzetten. Het is jammer dat we niet verder kunnen in Europa, maar we moeten straks tegen Napoli waardig afscheid nemen.''