Van Celtic tot Ajax, van De Mos tot Van Persie: stroom aan reacties op overlijden Wim Jansen

Jansen speelde twee WK-finales met Oranje, in 1974 en 1978. Het Nederlands elftal moest het twee keer afleggen tegen het gastland. In 1974 werd het 2-1 voor West-Duitsland, vier jaar later won Argentinië na verlenging met 3-1. Jansen werd in Buenos Aires na 75 minuten gewisseld.

Van Bronckhorst

,,Ik vind het heel verdrietig om te horen dat Wim Jansen er niet meer is”, zei de oud-speler en voormalig trainer van Feyenoord even later op een persconferentie. ,,Ik ken de familie al vele jaren en ik had Wim als assistent toen ik speler was. Wim liet me als jeugdspeler trainen met spelers die twee of drie jaar ouder waren dan ik. Hij zag mijn potentie en heeft me ook echt geholpen. Hij was een belangrijke speler voor het Nederlands elftal en voor Feyenoord. Hij won de Europacup I in 1970, wat een van de grootste prestaties van Feyenoord is. Het is heel triest om dit nieuws te horen.”