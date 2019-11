Van de Beek: ben er tegen Chelsea weer bij

,,Ik voelde iets bij een hamstring, vlak bij die plek waar ik in het begin van het seizoen last kreeg", zei de middenvelder. ,,Ik wilde verder spelen, maar de trainer vond het beter dat ik naar de kant ging. Hij zei dat er nog veel wedstrijden aan komen. Dinsdag tegen Chelsea ben ik er weer bij."

Van de Beek was niet de enige speler van Ajax die uitviel op het kunstgras van PEC Zwolle. Lisandro Martínez blesseerde een knie na een harde overtreding van Gustavo Hamer en Edson Álvarez kon niet meer verder na een elleboog van Mustafa Saymak. Hij moest zijn lip laten hechten en verloor een stukje van een tand. ,,We zijn niet ongeschonden, maar ik ben positief", zei trainer Erik ten Hag. ,,Ik hoop dat iedereen er dinsdag bij is tegen Chelsea."