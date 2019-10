Van de Beek: Hadden er misschien nog een paar bij moeten prikken

Over het onthutsend zwakke optreden van Feyenoord had de middenvelder van Ajax niets te zeggen. ,,Wij kijken altijd naar onszelf. Hoe Feyenoord speelt, hebben we niet in de hand”, zei Van de Beek bij Fox Sports. ,,En we begonnen goed aan de wedstrijd. We konden er makkelijk onderuit voetballen en waren agressief. Er zat veel pit in bij ons, dat was mooi om te zien. Woensdag (in het verloren Champions League-duel met Chelsea) waren we óók agressief, maar niet zuiver met de bal. Vandaag was dat wél zo.”



Na de spetterende openingsfase leek een monsterscore in de maak. Van de Beek erkende dat score hoger had kunnen uitvallen. ,,Misschien hadden we er nog een paar bij moeten prikken, als je kritisch bent. In de tweede helft heb ik ook mijn kansjes gehad. Maar 4-0 is een prima uitslag, volgens mij. We staan nu ook zes punten voor op PSV. Dat is extra lekker.”



