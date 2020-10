Van de Beek voorkomt pijnlijke primeur Oranje

Voor vanavond scoorde Oranje niet tegen Italië (0-1), Mexico (0-1) en Bosnië (0-0). Nederland bleef al wel twee keer eerder in drie interlands op rij zonder doelpunt. De laatste keer gebeurde dat eind 2009, toen het onder Bert van Marwijk drie keer op rij bij 0-0 bleef tegen Australië, Italië en Paraguay. Ook in 1968 speelde Oranje eens drie keer op rij 0-0. Het slechtste jaar in de Oranje-historie is 1950, toen alle zes interlands verloren werden.



Oranje speelde de eerste interlands op 30 april 1905, een 1-4 zege in België. De Nations League-wedstrijd tegen Italië van vanavond is nummer 813 in de historie van het Nederlands elftal.



Frank de Boer werd wel de derde bondscoach zonder zege in zijn eerste drie interlands. Hij komt daarmee in een rijtje met Bill Townley (1924) en Dick Advocaat (1992).