Van de Donk luistert jubileum op met treffer: ‘Een droom die uitkomt’

,,Dit is echt een droom die uitkomt”, sprak de 28-jarige middenvelder lachend bij Veronica. ,,Ik werd wel even gek na die goal, al moest ik er even voor stretchen om ’m te maken. Ik ben hartstikke trots en tevreden. M’n mooiste interland? Deze. Al mijn vrienden en familie zitten op de tribune. Dat vind ik gewoon heel speciaal.”



Het optreden van de Leeuwinnen was niet foutloos, maar aanzienlijk beter dan afgelopen vrijdag tegen Slovenië, constateerde ook Van de Donk. ,,De organisatie stond een stuk beter. Over het geheel speelden we sterker dan vrijdag, maar het kan zeker nog beter.”