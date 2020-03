Van de Donk probeerde Van Lunteren over te halen om door te gaan: ‘Onze beste speelster op het WK’

Van de Donk (28) werd zelf na een uur gewisseld tegen Brazilië. De speelster van Arsenal speelt volgend weekend alweer een wedstrijd in de FA Women's Cup en maakte kort voor vertrek naar Frankrijk nog haar opwachting in de finale van de FA WSL Cup, waarin Chelsea de tegenstander was. Die ging in de blessuretijd met 2-1 verloren.

,,Die was echt heel erg pijnlijk, omdat we de veel betere ploeg waren. Ik was dus wel even blij om weg te kunnen bij de club en me weer tussen Nederlanders te kunnen begeven. Dat is soms ook weleens lekker", zei Van de Donk, die nog niet al te veel bezig is met de Olympische Spelen. ,,Natuurlijk gaat het er tussen de wedstrijden weleens over, maar het is voor mij nu vooral een kwestie van fit blijven. Tot die tijd hebben we nog een hoop voor te spelen met Arsenal. We hopen ons opnieuw te plaatsen voor de Champions League." Binnenkort is Paris Saint-Germain de tegenstander in de kwartfinales van dat toernooi.