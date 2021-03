Van de Looi hakt knoop door en kiest eerste keeper Jong Oranje op EK

Scherpen, reserve-doelman van Ajax, krijgt de voorkeur boven Justin Bijlow. De Feyenoord-doelman was de laatste tijd niet fit en dat gaf voor Van de Looi, voor de eerste wedstrijd, de doorslag.

,,Ik heb eerder met Bijlow gebeld en hem gezegd dat ik wilde dat hij de laatste twee duels bij Feyenoord zou keepen voordat we naar Hongarije zouden gaan. Dat was niet het geval. Scherpen wist niet van die afspraak af, dus dat moest ik hem vandaag nog even melden”, aldus Van de Looi. ,,Kjell heeft het in november tegen Jong Portugal uitstekend gedaan.”

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Scherpen; Zeefuik, Teze, Schuurs, Bakker; Reis, De Wit, Koopmeiners; Lang, Boadu, Kluivert.

Gakpo

PSV’er Cody Gakpo zal bij het Europees kampioenschap niet alle groepswedstrijden meedoen bij Jong Oranje. De buitenspeler van PSV is pas net hersteld van een blessure die hij januari in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam opliep.

,,Cody heeft de laatste twee competitiewedstrijden steeds maar een helft meegedaan bij PSV”, aldus Van de Looi ,,Drie wedstrijden in zeven dagen is dan teveel.” De trainer is niet alleen voorzichtig met Gakpo. Van de Looi liet blijken het sowieso niet verstandig te vinden om drie complete wedstrijden in zeven dagen tijd te spelen. ,,Daar zit de crux, we gaan er nog eens goed over nadenken.”

Volledig scherm Cody Gakpo, Justin Kluivert, Javairo Dilrosun en Jurgen Ekkelenkamp. © Pro Shots / Paul Meima

Na Roemenië volgen nog confrontaties met Duitsland (zaterdag) en Hongarije (volgende week dinsdag). Jong Oranje moet bij de eerste twee landen eindigen om de kwartfinales te halen. Het ligt voor de hand dat Van de Looi tegen de sterke Duitsers met zijn sterkste elftal wil starten.

Van de Looi merkt dat zijn spelers het helemaal geen probleem vinden om veel te voetballen. ,,Ik ben fit hè, trainer. Dat krijg ik vaak te horen deze dagen van de jongens”, aldus Van de Looi. ,,Dat is mooi om te zien, maar we moeten ook verstandig zijn. Iedereen is gretig om naar Jong Oranje te komen, we hebben met Jurriën Timber ook maar één afmelding gehad. En dat komt omdat hij ziek is. Met de ambitie van deze groep is nooit iets mis geweest.”

Favoriet

Jong Oranje eindigde in de kwalificatiepoule overtuigend als eerste en wil nu ook op het EK meedoen voor de eerste prijs. ,,Als je zegt topfavoriet, dan ga je wel heel hard. Maar we hebben de lat zeker hoog gelegd, dat vind ik niet meer dan normaal. Volgens mij moet je altijd voor het hoogste gaan.”

Het EK wordt gespeeld zonder publiek. Zijn spelers motiveren, is volgens Van de Looi niet nodig. Om het belang van het toernooi toch nog een beetje kracht bij te zetten, heeft hij de voetballers gewezen op het verleden. ,,Dit is een mooi podium. Aan het jeugd-EK hebben grote spelers meegedaan en grote spelers hebben het toernooi ook gewonnen. Voor ons is het eerst zaak de kwartfinales te halen.”