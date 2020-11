Van de Looi krijgt al hoofdpijn van maand maart: ‘Ik druk de bondscoach tegenwoordig weg’

Poulefase EK in maartNu het luik naar het Nederlands elftal wagenwijd openstaat, dreigt Jong Oranje niet op oorlogssterkte terug te keren op een EK. ,,Voor nummertje 20 is een EK met Jong Oranje misschien een betere optie”, stelt bondscoach Erwin van de Looi. De poulefase van het EK is in de laatste week van maart, de knock-outfase van het toernooi is van 31 mei tot 6 juni.

,,Dat is haast al een heel elftal dat er vandaag niet bij was”, concludeert Van de Looi nadat hij alle afwezige spelers die hij al moest afstaan aan het grote Oranje moeiteloos heeft opgelepeld. De bondscoach heeft Mohamed Ihattaren gemakshalve toegevoegd aan de grote groep talenten die aanspraak maakt op twee EK’s volgend jaar.



Al die absenties hebben Jong Oranje er even eerder in Almere niet van weerhouden de foutloze kwalificatiecyclus met gemiddeld vijf goals per wedstrijd in tact te houden tegen de leeftijdsgenoten van Belarus (5-0). Hoewel het ene na de andere talent van de ijzersterke lichting de oversteek maakte in Zeist, griste Jong Oranje – na gastlanden - als eerste land het ticket voor het EK in Slovenië en Hongarije, dat is opgesplitst in een poulefase (eind maart) en knock-out-fase (begin juni).

Door de indrukwekkende cijfers en de vele promoties is het verwachtingspatroon naar het eerste eindtoernooi in acht jaar flink gegroeid. Jong Oranje ontgroeit door de verbluffende reeks en de vele jonkies die al een haasje bemachtigden zelfs de status van outsider. Maar juist daar wringt de schoen. De keerzijde van de succesvolle doorstroom is dat van een rentree op oorlogssterkte al nauwelijks meer sprake kan zijn nu voor talentvolle jonkies – ook door corona - een serieuze rol van betekenis gloort in de hoofdmacht.

Wijndal en Botman

Neem Owen Wijndal, die afgelopen week alweer het vierde AZ-talent in een jaar tijd werd die debuteerde in het grote Oranje. Dat deed de linksback zo verdienstelijk tegen Spanje, dat De Boer hem liet staan tegen Bosnië. Wijndal imponeerde opnieuw en vergrootte daarmee zijn kansen op een vast verblijf bij het Nederlands elftal.

Vorige week zat Van de Looi met Sven Botman aan tafel. Insteek? De wedstrijd tegen Jong Portugal die een mooie graadmeter vormde voor de mandekker van Lille. Zo ver kwam het niet. Botman moest zich een paar dagen later als vervanger van Nathan Aké bij Oranje melden. Ryan Gravenberch nam de plek van Tonny Vilhena in. ,,Ik druk de bondscoach tegenwoordig weg”, grapte Van de Looi al. Op serieuzere toon: ,,Zo werkt dat soms. Oranje is leidend.”

De vele debutanten in de Oranjeselectie maken hem ook trots. ,,Het is voor die jongens hartstikke mooi. Dat vind ik echt. Ik ben een groot voorstander van spelers doorschuiven. Dat is het doel van elke speler hier en nu dat steeds vaker gebeurt, is dat hartstikke positief.”

Kruispunt in maart

De ervaring van het trainen en spelen voor de Nations League is ook waardevol voor Jong Oranje als spelers straks een stapje terug mogen doen. Maar als een ontluikend talent niet terugkeert bij de beloften, mist Van de Looi een (potentiële) topspeler op het EK.

Zo wordt het voor De Boer steeds lastiger om beloftes als Wijndal in maart af te staan als de WK-kwalificatiereeks voor het grote Oranje begint. Precies dan hoopt Van de Looi met een zo sterk mogelijke Slovenië en Hongarije te veroveren.

Of dat gesteggel tussen de bondscoaches gaat opleveren? ,,Gesteggel niet, maar we moeten wel een paar gevallen bespreken. Ik denk dat we moeten kijken of een speler straks in de basis staat of vaste invaller is bij Oranje. Dan is het logisch dat hij daar aanschuift. Maar over jongens met een kleinere rol moeten we met elkaar hebben. Voor een nummer 20 in de selectie is een EK met Jong Oranje misschien een betere optie en een betere voorbereiding op het grote EK.”

Ljubljana

Door de onzekerheid rondom de beschikbaarheid van spelers kan Van de Looi ook moeilijk inschatten of Jong Oranje op 6 juni in Ljubljana de EK-finale kan spelen. ,,Dat hangt er dus ook af van met welke ploeg we gaan. En wij hebben dus meer teams. Nederland is daar redelijk extreem in. Ik heb daar niet zoveel problemen mee.”

De weg naar de EK-aftrap eind maart is nog lang, laat staan die naar de eindstrijd in de Sloveense hoofdstad. ,,Wat gaat er in de tussentijd gebeuren met al die spelers die ongelooflijk belast worden. Hoe staan die er in maart voor? Is iedereen dan nog fit. Hoe ontwikkelt corona zich tot die tijd”, vraagt Van de Looi zich allemaal af.

,,De wisselwerking met Frank is goed, al werken we vooral vanuit huis. Ik hoop dat we hier straks aan tafel open over kunnen spreken. Tot dan is het ideeën uitwisselen en misschien in hoofdlijnen afspraken maken. Meer kun je niet doen. Maar we hebben nog genoeg tijd genoeg om het voor maart en eventueel mei straks in te kleden.”

