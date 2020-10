Van de Sanden terug in Oranje na afwezigheid door familieomstandigheden

PSV gehavend in topper tegen Vitesse: zes spelers ontbreken vanwege corona

25 oktober PSV mist vanmiddag in het uitduel met Vitesse Denzel Dumfries, Timo Baumgartl en Joël Piroe wegens positieve corona-testen. Daarmee is sprake van een forse uitbraak in de selectie. De club mist ook nog Pablo Rosario, Cody Gakpo en Maxime Delanghe, die eerder al positief testten.